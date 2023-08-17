Молодые семьи в России снизили потребление продуктов питания

Posted 17 августа 2023,, 06:16
Published 17 августа 2023,, 06:16
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Особенно заметное снижение было отмечено в потреблении молока, которое уменьшилось на 22%. Также молодежь стала реже приобретать масло, фрукты, хлеб, овощи и мясо — сокращение составило соответственно 19%, 15%, 9% и 14%.
В то же время, общая доля расходов на продукты питания в молодых семьях увеличилась на 24,5%, сообщает 360tv.ru.
Кроме этого, неполные семьи также сократили потребление продуктов питания в 2022 году, за исключением бахчевых и овощей.