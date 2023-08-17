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Posted 17 августа 2023,, 10:18

Published 17 августа 2023,, 10:18

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

17 августа 2023, 10:18
С 17 августа возобновлена продажа билетов на большинство поездов дальнего следования за 90 дней до отправления.

Ранее было невозможно купить билеты на определенные поезда раньше, чем за 45 дней, из-за проведения крупномасштабных работ в Центральном транспортном узле. Перевозчик провел реконструкцию инфраструктуры и теперь пассажирам снова доступна возможность приобрести билеты заранее, за 90 дней, сообщает 360tv.ru.

Сейчас уже можно приобрести билеты на поезда с отправлением до 14 ноября включительно. Особые изменения коснулись поездов, следующих на юг. Таким образом, пассажиры могут уже сейчас запланировать свой отпуск на Черноморском побережье в осенний период или организовать поездку на ноябрьские праздники. В ближайшем будущем железные дороги планируют снять ограничения и на других популярных направлениях.

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