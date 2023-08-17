РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на поезда дальнего следования

Posted 17 августа 2023,, 10:18
Published 17 августа 2023,, 10:18
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Ранее было невозможно купить билеты на определенные поезда раньше, чем за 45 дней, из-за проведения крупномасштабных работ в Центральном транспортном узле. Перевозчик провел реконструкцию инфраструктуры и теперь пассажирам снова доступна возможность приобрести билеты заранее, за 90 дней, сообщает 360tv.ru.
Сейчас уже можно приобрести билеты на поезда с отправлением до 14 ноября включительно. Особые изменения коснулись поездов, следующих на юг. Таким образом, пассажиры могут уже сейчас запланировать свой отпуск на Черноморском побережье в осенний период или организовать поездку на ноябрьские праздники. В ближайшем будущем железные дороги планируют снять ограничения и на других популярных направлениях.