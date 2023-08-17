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Posted 17 августа 2023,, 10:07

Published 17 августа 2023,, 10:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Свыше 1200 россиян остаются в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Red Wings

17 августа 2023, 10:07
Более 1200 российских граждан застряли в Анталье из-за отмены авиарейсов компании Red Wings. Об этом сообщил посол России в Анкаре Алексей Ерхов в интервью агентству ТАСС.

По словам посла, задержки в вылетах стали обычным явлением и у российских, и у турецких авиаперевозчиков, и обычно они составляют от одного до трех часов. Однако ситуация с Red Wings считается исключительной, сообщает 360tv.ru.

Из-за технических проблем авиакомпании более 1200 пассажиров остались в Анталье без возможности вернуться домой. Посол отметил, что большая часть туристов была размещена в отелях и им было предоставлено питание. Однако уже более двух суток соотечественники ждут вылета на родину.

Генеральное консульство РФ в Анталье следит за ситуацией и советует россиянам, обратившимся за помощью, следовать инструкциям перевозчика.

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