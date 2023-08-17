Свыше 1200 россиян остаются в Анталье из-за отмены рейсов авиакомпании Red Wings

Posted 17 августа 2023,, 10:07
Published 17 августа 2023,, 10:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам посла, задержки в вылетах стали обычным явлением и у российских, и у турецких авиаперевозчиков, и обычно они составляют от одного до трех часов. Однако ситуация с Red Wings считается исключительной, сообщает 360tv.ru.
Из-за технических проблем авиакомпании более 1200 пассажиров остались в Анталье без возможности вернуться домой. Посол отметил, что большая часть туристов была размещена в отелях и им было предоставлено питание. Однако уже более двух суток соотечественники ждут вылета на родину.
Генеральное консульство РФ в Анталье следит за ситуацией и советует россиянам, обратившимся за помощью, следовать инструкциям перевозчика.