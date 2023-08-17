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Posted 17 августа 2023,, 06:21

Published 17 августа 2023,, 06:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Туристическую группу с детьми эвакуировали с мыса Крильон на Сахалине

17 августа 2023, 06:21
Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщила о спасении туристической группы с детьми, которая находилась на мысе Крильон. В ходе путешествия 16 августа руководитель отряда получила травму головы при переходе через реку Ульяновку в районе реки Перепутье.

Женщина просила о помощи и эвакуации, сообщает 360tv.ru. На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели раненую. Они пришли к выводу, что ее состояние удовлетворительное и жизни ничего не угрожает. После этого спасатели провели эвакуацию членов группы. Туристов доставили в город Невельск на автомобилях повышенной проходимости.

В составе туристической группы было 14 зарегистрированных участников, включая пятерых детей.

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