Туристическую группу с детьми эвакуировали с мыса Крильон на Сахалине

Женщина просила о помощи и эвакуации, сообщает 360tv.ru. На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели раненую. Они пришли к выводу, что ее состояние удовлетворительное и жизни ничего не угрожает. После этого спасатели провели эвакуацию членов группы. Туристов доставили в город Невельск на автомобилях повышенной проходимости.