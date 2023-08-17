Туристическую группу с детьми эвакуировали с мыса Крильон на Сахалине

Posted 17 августа 2023,, 06:21
Published 17 августа 2023,, 06:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Женщина просила о помощи и эвакуации, сообщает 360tv.ru. На место происшествия прибыли медики, которые осмотрели раненую. Они пришли к выводу, что ее состояние удовлетворительное и жизни ничего не угрожает. После этого спасатели провели эвакуацию членов группы. Туристов доставили в город Невельск на автомобилях повышенной проходимости.
В составе туристической группы было 14 зарегистрированных участников, включая пятерых детей.