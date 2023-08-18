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Posted 18 августа 2023, 02:36

Published 18 августа 2023, 02:36

Modified 18 августа 2023, 02:38

Updated 18 августа 2023, 02:38

Минобороны: на Москву совершили террористическую атаку

18 августа 2023, 02:36
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным властей, пострадавших нет.

Москву вновь атаковали с помощью беспилотника. По данным Минобороны, террористическая атака была около 4:00 по московскому времени. БПЛА после воздействия на него ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний не было. 

Обломки упали в зоне Экспоцентра, который находится рядом с «Москва-сити». В экстренных службах пояснили, что частично на площади 30 кв. м обрушилась наружная стенка в одном из павильонов Экспоцентра. Некоторое время аэропорт Внуково был закрыт для приема и вылета рейсов.

В прошлый раз БПЛА атаковали столицу 11 августа. В последнее время беспилотники сбивают на территории Москвы практически каждую неделю.

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#Общество#Военная операция на Украине#Москва#Беспилотники
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