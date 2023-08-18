Минобороны: на Москву совершили террористическую атаку

Москву вновь атаковали с помощью беспилотника. По данным Минобороны, террористическая атака была около 4:00 по московскому времени. БПЛА после воздействия на него ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний не было.