Минобороны: на Москву совершили террористическую атаку

Posted 18 августа 2023, 02:36
Published 18 августа 2023, 02:36
Modified 18 августа 2023, 02:38
Updated 18 августа 2023, 02:38
Москву вновь атаковали с помощью беспилотника. По данным Минобороны, террористическая атака была около 4:00 по московскому времени. БПЛА после воздействия на него ПВО изменил траекторию и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной. Жертв и возгораний не было.
Обломки упали в зоне Экспоцентра, который находится рядом с «Москва-сити». В экстренных службах пояснили, что частично на площади 30 кв. м обрушилась наружная стенка в одном из павильонов Экспоцентра. Некоторое время аэропорт Внуково был закрыт для приема и вылета рейсов.
В прошлый раз БПЛА атаковали столицу 11 августа. В последнее время беспилотники сбивают на территории Москвы практически каждую неделю.