В Хабаровске стартовал всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»

Posted 18 августа 2023, 15:00
Published 18 августа 2023, 15:00
Modified 18 августа 2023, 15:05
Updated 18 августа 2023, 15:05
Участники и гости мероприятия собрались на городской набережной. Форум входит в линейку платформы «Росмолодёжь.События». Он завершится 22 августа.
Пятьсот пятьдесят молодых россиян 14-35 лет из восьмидесяти восьми регионов собрались в краевой столице в этом году. Конкурс на участие в форуме был достаточно высок — заявки поступили более чем от двух с половиной тысяч человек.
На праздничном открытии выступил Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края. Почетным гостем форума стал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Мероприятие также посетила Екатерина Антонова, руководитель федеральной дирекции Форумов Росмолодёжи, генеральный директор АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодёжи». В число гостей и спикеров «Амур-2023» вошли представители правительства и общественных движений.
«Мы делаем все, чтобы наш край был местом притяжения для молодежи, регионом, где есть все условия для того, чтобы жить, работать и создавать семьи. Поэтому мы хотим, чтобы „Амур“ стал не только стартовой площадкой для вашего успеха, но и помог каждому увидеть перспективы для роста и развития здесь — в Хабаровском крае», — сказал Александр Никитин в своем обращении к форумчанам.
В программу открытия организаторы включили флешмоб. Идея была креативной — участники построились в слова «Россия», «Амур» и «любовь». После этого состоялось торжественное шествие, ставшее символом единения «Мы можем больше, когда #МыВместе», а потом прозвучал гимн форума.
Екатерина Антонова отметила, что мероприятие расширилось.
«Ежегодно количество форумов Росмолодёжи растет — в прошлом году это было 19, а сегодня их 27, из которых 17 всероссийских, 8 окружных и международный молодежный форум „Евразия Global“. Форумы растут и с точки зрения участников. Сегодня среди нас присутствуют подростки в возрасте от 14 до 17 лет, с которыми мы вместе делаем большую программу образовательного трека», — сообщила Антонова. Уточним, что речь идет о треке «Если быть, то быть первым».
Спикер также рассказала о круглогодичных программах, открывающих для участников широкие возможности, и пригласила форумчан на всемирный фестиваль молодежи, который будет проводиться в марте следующего года по поручению главы государства. Зарегистрироваться на мероприятие можно через сайты добро.рф (для волонтеров) или fest2024.ru (для участников).
Организаторы подготовили для участников три трека. Первый — «Добро пожаловать домой» посвящен помощи в адаптации граждан, которые вернулись из зоны СВО. В рамках данного трека предусмотрены встречи с бойцами, командная работа, обучение оказанию экстренной психологической помощи, встречи с психологами, а также специалистами по урбанистике и социальному проектированию.
Ключевая задача второго трека заключается в формировании комплекса решений и практик, направленных на развитие моногородов. В рамках «Развития малых городов» запланирована общественная экспертная оценка мастер-планов, посвященных развитию городов ДВ.
Третий трек называется «Если быть, то быть первым». Он ориентирован на самых юных участников. Школьники в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет будут заниматься просветительской работой в области патриотического воспитания. Также они будут работать над проектами по ознакомлению молодого поколения с историческим и культурным наследием нашей страны в целом и отдельных регионов.
Отметим, что все треки носят образовательный характер.
19 августа для форумчан будет проводиться ролевая игра «Город-на-Амуре». Предполагается, что действие каждого из участников будет определять события форума, которые будут проходить в дальнейшем. По словам руководителя «Амура» Ильи Степанова, будет воссоздана реальная система, реагирующая на действия участников.
«Если город с его разными районами работает хорошо и всё функционирует, то город развивается, открываются новые точки досуга, появляются новые возможности. Но если вдруг город не справляется, то он входит в кризисную стадию — какие-то места, наоборот, закрываются», — уточнил Степанов.
Глава форума также отметил, что благодаря такому формату каждый из участников сможет почувствовать себя элементом экосистемы.
Напомним, что форум «Амур» проводится при поддержке Росмолодежи и региональных властей. С 2023 года за мероприятием закрепили статус всероссийского. Об этом договорились глава региона Михаил Дегтярев и руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.