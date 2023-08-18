В Хабаровске стартовал всероссийский молодёжный образовательный форум «Амур»

«Мы делаем все, чтобы наш край был местом притяжения для молодежи, регионом, где есть все условия для того, чтобы жить, работать и создавать семьи. Поэтому мы хотим, чтобы „Амур“ стал не только стартовой площадкой для вашего успеха, но и помог каждому увидеть перспективы для роста и развития здесь — в Хабаровском крае», — сказал Александр Никитин в своем обращении к форумчанам.