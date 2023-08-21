Массовому убийце из Пермского университета не стали менять группу инвалидности

Posted 21 августа 2023,, 12:47
Published 21 августа 2023,, 12:47
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, отбывающему пожизненный срок за массовый расстрел людей в ПГНИУ, в смене группы инвалидности с третьей на вторую. Информация об этом размещена в картотеке на сайте инстанции.
Судебное заседание проходило сегодня, 21 августа. Бекмансуров требовал сменить ему группу инвалидности с третьей на вторую. Ответчиком выступало ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Пермскому краю» Минтруда РФ. По жалобе осужденного была проведена экспертиза, однако суд принял решение отказать истцу.
Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров зашел с ружьем на территорию ПГНИУ и открыл огонь. Менее чем за полчаса он убил шестерых человек, пулевые ранения получили еще 20. Сам убийца получил травмы при задержании, именно они стали основанием для получения инвалидности.