Массовому убийце из Пермского университета не стали менять группу инвалидности

Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров зашел с ружьем на территорию ПГНИУ и открыл огонь. Менее чем за полчаса он убил шестерых человек, пулевые ранения получили еще 20. Сам убийца получил травмы при задержании, именно они стали основанием для получения инвалидности.