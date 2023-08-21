Житель Чайковского забрал у пенсионерки золотую цепочку ради алкоголя, но потерял ее

Силовики задержали ранее судимого мужчину, но при себе цепочки у него не было. Он пояснил, что нигде не работает, ему очень нужны были деньги, поэтому решился на преступление. Украшение он хотел продать, а полученные деньги планировал потратить на алкоголь. Однако мужчина потерял цепочку.