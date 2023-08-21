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Posted 21 августа 2023, 06:23

Published 21 августа 2023, 06:23

Modified 21 августа 2023, 06:25

Updated 21 августа 2023, 06:25

Житель Чайковского забрал у пенсионерки золотую цепочку ради алкоголя, но потерял ее

21 августа 2023, 06:23
Мужчине грозит срок в колонии.

В Чайковском задержали 42-летнего мужчину по подозрению в ограблении 77-летней пенсионерки. Вечером в районе одного из домов злоумышленник сорвал золотую цепочку с крестиком и сбежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Силовики задержали ранее судимого мужчину, но при себе цепочки у него не было. Он пояснил, что нигде не работает, ему очень нужны были деньги, поэтому решился на преступление. Украшение он хотел продать, а полученные деньги планировал потратить на алкоголь. Однако мужчина потерял цепочку.

Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под стражей.

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#Происшествия#Суд
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