Житель Чайковского забрал у пенсионерки золотую цепочку ради алкоголя, но потерял ее

Posted 21 августа 2023, 06:23
Published 21 августа 2023, 06:23
Modified 21 августа 2023, 06:25
Updated 21 августа 2023, 06:25
В Чайковском задержали 42-летнего мужчину по подозрению в ограблении 77-летней пенсионерки. Вечером в районе одного из домов злоумышленник сорвал золотую цепочку с крестиком и сбежал, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Силовики задержали ранее судимого мужчину, но при себе цепочки у него не было. Он пояснил, что нигде не работает, ему очень нужны были деньги, поэтому решился на преступление. Украшение он хотел продать, а полученные деньги планировал потратить на алкоголь. Однако мужчина потерял цепочку.
Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый находится под стражей.