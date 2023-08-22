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Posted 22 августа 2023,, 07:50

Published 22 августа 2023,, 07:50

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперты отметили относительную безопасность региона после аварии на АЭС «Фукусима-1»

22 августа 2023, 07:50
В четверг, 24 августа, с АЭС "Фукусима-1" будет выпущена вода. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о готовности к этой процедуре.

Правительство Японии заявило, что оно готово нести ответственность за безопасное сбрасывание очищенной воды с атомной электростанции, даже если это может занять несколько десятилетий, пишет ФедералПресс.

Ранее эксперты из приморского региона отметили, что район находится в относительной безопасности. Борис Кубая, глава Примгидромета, сообщил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течения с японской электростанции. Согласно данным, практически все потоки направились в Тихий океан.

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