Эксперты отметили относительную безопасность региона после аварии на АЭС «Фукусима-1»

Ранее эксперты из приморского региона отметили, что район находится в относительной безопасности. Борис Кубая, глава Примгидромета, сообщил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течения с японской электростанции. Согласно данным, практически все потоки направились в Тихий океан.