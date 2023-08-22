Эксперты отметили относительную безопасность региона после аварии на АЭС «Фукусима-1»

Posted 22 августа 2023,, 07:50
Published 22 августа 2023,, 07:50
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Правительство Японии заявило, что оно готово нести ответственность за безопасное сбрасывание очищенной воды с атомной электростанции, даже если это может занять несколько десятилетий, пишет ФедералПресс.
Ранее эксперты из приморского региона отметили, что район находится в относительной безопасности. Борис Кубая, глава Примгидромета, сообщил, что после аварии на «Фукусиме-1» была проведена проверка радиационной обстановки на Сахалине, Курилах и Камчатке. Это было сделано для определения направления течения с японской электростанции. Согласно данным, практически все потоки направились в Тихий океан.