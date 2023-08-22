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Posted 22 августа 2023,, 07:45

Published 22 августа 2023,, 07:45

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Персонал столовой отстранен от работы из-за отравления детей в лагере в Челябинске

22 августа 2023, 07:45
После массового отравления детей в лагере «Уральская березка» в Челябинске Роспотребнадзор начал проверку.

Сотрудников столовой временно отстранили от работы, чтобы провести расследование на предмет наличия бактерий и вирусов, вызывающих кишечные инфекции. Взяты пробы еды, воды и дезинфицирующих средств для дальнейшего анализа, пишет ФедералПресс.

Руководство лагеря получило предписание от Роспотребнадзора, требующее проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий. Сейчас в детском учреждении проводится дезинфекция жилых корпусов, столовой и других общественных мест.

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