Персонал столовой отстранен от работы из-за отравления детей в лагере в Челябинске

Posted 22 августа 2023,, 07:45
Published 22 августа 2023,, 07:45
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сотрудников столовой временно отстранили от работы, чтобы провести расследование на предмет наличия бактерий и вирусов, вызывающих кишечные инфекции. Взяты пробы еды, воды и дезинфицирующих средств для дальнейшего анализа, пишет ФедералПресс.
Руководство лагеря получило предписание от Роспотребнадзора, требующее проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий. Сейчас в детском учреждении проводится дезинфекция жилых корпусов, столовой и других общественных мест.