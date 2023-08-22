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Posted 22 августа 2023,, 08:20

Published 22 августа 2023,, 08:20

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Родной отец убитого опекуншей Далера Бобиева выйдет из тюрьмы по УДО

22 августа 2023, 08:20
Апелляционная жалоба защитника Худжановиддина Бобиева, отца погибшего Далера, была удовлетворена Свердловским областным судом. Постановление Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга, которым отказывалось в условно-досрочном освобождении Бобиева, было отменено.

Теперь он будет освобожден на год и месяц раньше, пишет ФедералПресс.

Худжановиддин Бобиев был осужден Нижнесергинским районным судом в 2018 году за преступление, предусмотренное статьей УК РФ. Ему назначено лишение свободы на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. В октябре 2017 года Бобиев совершил налет на Макеевых из поселка Дружинино, вместе с двумя соучастниками. Они истязали жертв и требовали деньги. Полиция была вызвана соседями, и Галиханов и Лежепеков были задержаны, а Бобиев попытался скрыться, но вскоре был пойман. Бобиев не признавал свою вину и обвинял полицию в избиениях.

Решение о досрочном освобождении Бобиева было принято на основании положительной характеристики осужденного.

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