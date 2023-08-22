Родной отец убитого опекуншей Далера Бобиева выйдет из тюрьмы по УДО

Худжановиддин Бобиев был осужден Нижнесергинским районным судом в 2018 году за преступление, предусмотренное статьей УК РФ. Ему назначено лишение свободы на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима. В октябре 2017 года Бобиев совершил налет на Макеевых из поселка Дружинино, вместе с двумя соучастниками. Они истязали жертв и требовали деньги. Полиция была вызвана соседями, и Галиханов и Лежепеков были задержаны, а Бобиев попытался скрыться, но вскоре был пойман. Бобиев не признавал свою вину и обвинял полицию в избиениях.