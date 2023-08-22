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Posted 22 августа 2023, 05:11

Published 22 августа 2023, 05:11

Modified 22 августа 2023, 05:13

Updated 22 августа 2023, 05:13

В Перми в ночь на 22 августа горели склады на ул. Героев Хасана

22 августа 2023, 05:11
Причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

В ночь на 22 августа в Перми загорелись склады, расположенные на ул. Героев Хасана. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 4:34. Тушить огонь отправились 46 человек и 10 единиц техники. Горело одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара — 300 кв. м. В 5:07 возгорание было локализовано, а в 5:19 — ликвидировано. Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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#Пожар#Склад#Сгорел склад
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