В Перми в ночь на 22 августа горели склады на ул. Героев Хасана

Сообщение о пожаре поступило в 4:34. Тушить огонь отправились 46 человек и 10 единиц техники. Горело одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара — 300 кв. м. В 5:07 возгорание было локализовано, а в 5:19 — ликвидировано. Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.