В Перми в ночь на 22 августа горели склады на ул. Героев Хасана

Posted 22 августа 2023, 05:11
Published 22 августа 2023, 05:11
Modified 22 августа 2023, 05:13
Updated 22 августа 2023, 05:13
В ночь на 22 августа в Перми загорелись склады, расположенные на ул. Героев Хасана. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 4:34. Тушить огонь отправились 46 человек и 10 единиц техники. Горело одноэтажное строение. Предварительная площадь пожара — 300 кв. м. В 5:07 возгорание было локализовано, а в 5:19 — ликвидировано. Предварительная причина происшествия — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.