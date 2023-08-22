Водитель «Жигулей» погиб в ДТП с Toyota в Иркутской области

Инцидент произошел около 06:00 рядом с поселком Тыреть. За рулем отечественной машины находился молодой человек в возрасте 22 лет. Предварительно известно, что он не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой, пишет ФедералПресс.