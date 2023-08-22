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Posted 22 августа 2023,, 07:39

Published 22 августа 2023,, 07:39

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Водитель «Жигулей» погиб в ДТП с Toyota в Иркутской области

22 августа 2023, 07:39
Сегодня утром произошло трагическое ДТП в Заларинском районе Иркутской области. По информации пресс-службы Госавтоинспекции Приангарья, водитель автомобиля «Жигули» не справился с управлением и столкнулся с японским внедорожником Toyota.

Инцидент произошел около 06:00 рядом с поселком Тыреть. За рулем отечественной машины находился молодой человек в возрасте 22 лет. Предварительно известно, что он не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой, пишет ФедералПресс.

В результате удара автомобиль «Жигули» получил серьезные повреждения — практически был раздавлен. Водитель, являющийся инициатором происшествия, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель и пассажир иномарки не пострадали.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые расследуют все обстоятельства произошедшего.

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