Водитель «Жигулей» погиб в ДТП с Toyota в Иркутской области

Posted 22 августа 2023,, 07:39
Published 22 августа 2023,, 07:39
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Инцидент произошел около 06:00 рядом с поселком Тыреть. За рулем отечественной машины находился молодой человек в возрасте 22 лет. Предварительно известно, что он не справился с управлением автомобилем и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой, пишет ФедералПресс.
В результате удара автомобиль «Жигули» получил серьезные повреждения — практически был раздавлен. Водитель, являющийся инициатором происшествия, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Водитель и пассажир иномарки не пострадали.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые расследуют все обстоятельства произошедшего.