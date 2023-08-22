Врач: чрезмерное употребление картофеля может привести к развитию диабета

Posted 22 августа 2023,, 13:54
Published 22 августа 2023,, 13:54
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам врача, частое употребление этого овоща может привести к набору лишнего веса и даже вызвать развитие сахарного диабета, пишет 360tv.ru.
Причина, пояснила эксперт, заключается в том, что картофель быстро повышает уровень глюкозы в крови, аналогично сахару. «Гликемический индекс картофеля очень высокий. Если для глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95», — отметила диетолог.
Если у человека нет активной физической активности, то избыток картофеля будет отложаться в организме в виде жира. Кроме того, этот продукт содержит большое количество крахмала, который может воздействовать на усвоение йода, дополнительно подчеркнула Мухина.