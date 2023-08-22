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Posted 22 августа 2023,, 13:54

Published 22 августа 2023,, 13:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач: чрезмерное употребление картофеля может привести к развитию диабета

22 августа 2023, 13:54
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина предупредила о возможных негативных последствиях избыточного потребления картофеля.

По словам врача, частое употребление этого овоща может привести к набору лишнего веса и даже вызвать развитие сахарного диабета, пишет 360tv.ru.

Причина, пояснила эксперт, заключается в том, что картофель быстро повышает уровень глюкозы в крови, аналогично сахару. «Гликемический индекс картофеля очень высокий. Если для глюкозы он равен 100, то у жареного картофеля — 95», — отметила диетолог.

Если у человека нет активной физической активности, то избыток картофеля будет отложаться в организме в виде жира. Кроме того, этот продукт содержит большое количество крахмала, который может воздействовать на усвоение йода, дополнительно подчеркнула Мухина.

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