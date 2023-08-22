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Posted 22 августа 2023,, 13:54

Published 22 августа 2023,, 13:54

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач: грибы необходимо варить не менее 20 минут

22 августа 2023, 13:54
Врач общей практики Мария Беляева рекомендует варить грибы перед употреблением не менее 20 минут.

Это необходимо для того, чтобы разрушить верхний хитиновый покров, который организм плохо усваивает, пишет 360tv.ru. Особенно важно обратить внимание на грибы, которые собраны в лесу, так как они могут содержать соли тяжелых металлов. Купленные в магазинах искусственно выращенные грибы не требуют такой длительной варки.

Врач подчеркнула, что грибы содержат множество полезных для организма аминокислот, белков и витаминов.

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