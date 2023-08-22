Врач: грибы необходимо варить не менее 20 минут

Это необходимо для того, чтобы разрушить верхний хитиновый покров, который организм плохо усваивает, пишет 360tv.ru. Особенно важно обратить внимание на грибы, которые собраны в лесу, так как они могут содержать соли тяжелых металлов. Купленные в магазинах искусственно выращенные грибы не требуют такой длительной варки.