Жара в столице Сахалинской области достигнет +28... +30 градусов после 14 часов

Posted 22 августа 2023,, 08:09
Published 22 августа 2023,, 08:09
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Согласно данным местного Гидрометцентра, утром ожидается переменная облачность и до +22 градусов тепла. К полудню воздух прогреется до +26 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду, возможны небольшие осадки, пишет ФедералПресс.
После 14 часов станет ещё жарче — температура поднимется до +28…+30 градусов, может быть немного осадков. Жара уйдет только к 19 часам.