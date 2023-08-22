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Posted 22 августа 2023,, 08:09

Published 22 августа 2023,, 08:09

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жара в столице Сахалинской области достигнет +28... +30 градусов после 14 часов

22 августа 2023, 08:09
В середине недели в столице Сахалинской области будет очень жарко. Температура поднимется выше +30 градусов.

Согласно данным местного Гидрометцентра, утром ожидается переменная облачность и до +22 градусов тепла. К полудню воздух прогреется до +26 градусов. Ожидается юго-западный ветер со скоростью до 10 метров в секунду, возможны небольшие осадки, пишет ФедералПресс.

После 14 часов станет ещё жарче — температура поднимется до +28…+30 градусов, может быть немного осадков. Жара уйдет только к 19 часам.

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