Несогласованная и опасная экскурсия: какие последствия ждут организаторов

«У нас есть ответственность по закону для таких „диггеров“. Но они вторглись на охраняемые объекты без разрешения. За это предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы. А для тех, кто повел людей, наложена административная ответственность в размере от 75 до 200 тысяч рублей», — объяснил юрист.