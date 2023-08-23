Несогласованная и опасная экскурсия: какие последствия ждут организаторов

Posted 23 августа 2023,, 12:23
Published 23 августа 2023,, 12:23
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Трагедия произошла 20 августа. Восемь человек погибли, включая несовершеннолетних, когда они отправились в подземные туннели и были затоплены сильным дождем, пишет ФедералПресс.
«У нас есть ответственность по закону для таких „диггеров“. Но они вторглись на охраняемые объекты без разрешения. За это предусмотрен штраф от 500 тысяч рублей и до двух лет лишения свободы. А для тех, кто повел людей, наложена административная ответственность в размере от 75 до 200 тысяч рублей», — объяснил юрист.
Иван Соловьев подчеркнул, что люди, которые за деньги организовали экскурсию по коллекторам, зная о возможном дожде, не имели никакой совести.
Кроме того, эксперт отметил, что организаторы не согласовали экскурсию с властями. Такие походы могут быть потенциально опасны для людей.
«Все это будет расследовано. Смерть людей — обстоятельство, которое усложняет дело. Возможно, будет возбуждено дело по статье 238 Уголовного Кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Причинение смерти двух или более лиц. Наказание будет серьезным», — подчеркнул Соловьев.
Юрист также добавил, что главе компании может грозить до 10 лет тюрьмы, сообщает «Общественная служба новостей».