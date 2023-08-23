Суд вынес приговор водителю, сбившему школьника в Иркутской области

Posted 23 августа 2023,, 12:30
Published 23 августа 2023,, 12:30
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Инцидент произошел зимой прошлого года — в тот момент грузовик Howo с цистерной на прицепе двигался по улице Артема Сергеева и наехал на девятилетнего ребенка, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, пишет ФедералПресс.
Мальчик получил серьезные травмы, от которых не удалось спасти его жизнь, и скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии, что было выявлено при проведении экспертизы.
Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного в этой трагедии к 7 годам лишения свободы — он будет отбывать наказание в колонии-поселении.