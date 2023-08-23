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Posted 23 августа 2023,, 12:30

Published 23 августа 2023,, 12:30

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Суд вынес приговор водителю, сбившему школьника в Иркутской области

23 августа 2023, 12:30
Школьник стал жертвой водителя грузового автомобиля - мальчик попал под колеса транспорта и погиб в городе Бодайбо. В настоящее время виновнику происшествия вынесли решение суда. Какое именно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Инцидент произошел зимой прошлого года — в тот момент грузовик Howo с цистерной на прицепе двигался по улице Артема Сергеева и наехал на девятилетнего ребенка, который переходил дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, пишет ФедералПресс.

Мальчик получил серьезные травмы, от которых не удалось спасти его жизнь, и скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения в момент аварии, что было выявлено при проведении экспертизы.

Учитывая все обстоятельства, суд приговорил виновного в этой трагедии к 7 годам лишения свободы — он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

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