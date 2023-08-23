Волонтеры просят помочь с поисками 18-летней пермячки, ушедшей из дома рано утром

Posted 23 августа 2023, 06:18
Published 23 августа 2023, 06:18
Modified 24 августа 2023, 03:57
Updated 24 августа 2023, 03:57
В Перми пропала 18-летняя Александра Смолякова. Девушка утром 11 августа около 6:00 ушла из дома в Кировском районе — с тех пор родные не видели ее.
Приметы девушки: рост 160 см, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Одежда пермячки на момент пропажи неизвестна, но есть особые приметы — татуировка лиса на предплечье.
Если вам известно местонахождение пермячки, свяжитесь с волонтерами поискового отряда «ПрикамьеПоиск». Информацию также можно сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.
UPD: вечером 23 августа девушку нашли живой.