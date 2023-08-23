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Posted 23 августа 2023, 06:18

Published 23 августа 2023, 06:18

Modified 24 августа 2023, 03:57

Updated 24 августа 2023, 03:57

Волонтеры просят помочь с поисками 18-летней пермячки, ушедшей из дома рано утром

23 августа 2023, 06:18

Волонтеры просят помочь с поисками пропавшей 11 августа 18-летней пермячки

Сюжет
Пропал человек
Девушку последний раз видели две недели назад.

В Перми пропала 18-летняя Александра Смолякова. Девушка утром 11 августа около 6:00 ушла из дома в Кировском районе — с тех пор родные не видели ее.

Приметы девушки: рост 160 см, среднее телосложение, черные волосы ниже плеч, карие глаза. Одежда пермячки на момент пропажи неизвестна, но есть особые приметы — татуировка лиса на предплечье.

Если вам известно местонахождение пермячки, свяжитесь с волонтерами поискового отряда «ПрикамьеПоиск». Информацию также можно сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

UPD: вечером 23 августа девушку нашли живой.

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#Пропал человек
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