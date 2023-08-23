Задержан экс-глава Приладожского городского поселения Ленобласти

Уголовное дело возникло из-за разрешения, выданного Желудовым на ввод дома в эксплуатацию без участия соответствующего комитета и проведения обязательной экспертизы проектной документации. В результате недочетов в строительстве, таких как отсутствие пола в подвале, некачественная дренажная система и несоответствие техническим требованиям для подключения канализации, многоквартирный дом стал аварийным. Более того, из-за этого подтопили ближайший частный дом. Следствие планирует запросить заключение Желудова под стражу, а также провело обыски в его рабочем кабинете и доме, пишет ФедералПресс.