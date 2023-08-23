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Posted 23 августа 2023,, 12:15

Published 23 августа 2023,, 12:15

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Задержан экс-глава Приладожского городского поселения Ленобласти

23 августа 2023, 12:15
Бывший глава Приладожского городского поселения Ленобласти, Артем Желудов, был задержан по подозрению в превышении своих полномочий в отношении дома для детей-сирот.

Уголовное дело возникло из-за разрешения, выданного Желудовым на ввод дома в эксплуатацию без участия соответствующего комитета и проведения обязательной экспертизы проектной документации. В результате недочетов в строительстве, таких как отсутствие пола в подвале, некачественная дренажная система и несоответствие техническим требованиям для подключения канализации, многоквартирный дом стал аварийным. Более того, из-за этого подтопили ближайший частный дом. Следствие планирует запросить заключение Желудова под стражу, а также провело обыски в его рабочем кабинете и доме, пишет ФедералПресс.

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