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Posted 24 августа 2023,, 07:35

Published 24 августа 2023,, 07:35

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Счет овец не поможет уснуть, заявил врач-сомнолог

24 августа 2023, 07:35
Врач-сомнолог, эксперт Европейского общества исследования сна Александр Мельников рекомендует спокойно отдыхать перед сном, чтобы процесс засыпания был легким.

Считать овец, как многие думают, не поможет заснуть, подтверждает эксперт. Он объясняет, что перед сном лучше избегать активностей, требующих концентрации внимания, и стараться полностью расслабиться, пишет 360tv.ru.

Для улучшения качества сна рекомендуется придерживаться одного и того же режима сна — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Также следует ограничить использование гаджетов перед сном.

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