Счет овец не поможет уснуть, заявил врач-сомнолог

Posted 24 августа 2023,, 07:35
Published 24 августа 2023,, 07:35
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Считать овец, как многие думают, не поможет заснуть, подтверждает эксперт. Он объясняет, что перед сном лучше избегать активностей, требующих концентрации внимания, и стараться полностью расслабиться, пишет 360tv.ru.
Для улучшения качества сна рекомендуется придерживаться одного и того же режима сна — ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Также следует ограничить использование гаджетов перед сном.