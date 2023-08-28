Бывший руководитель обвиняется в превышении полномочий и мошенничестве в Новосибирске

Posted 28 августа 2023,, 08:15
Published 28 августа 2023,, 08:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Бывшему руководителю предъявляются обвинения в превышении полномочий и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, пишет ФедералПресс.
Согласно предоставленной информации, бывший руководитель вместе со вторым обвиняемым задумались о мошенническом похищении государственных средств в размере почти 600 тысяч рублей, выделенных на оплату услуг по автотранспортному обслуживанию. В сентябре 2021 года экс-глава приняла на работу старшего государственного инспектора по фальшивым документам и поручила своей помощнице выдать ему служебное удостоверение.
Затем был заключен государственный контракт с директором коммерческой организации для выполнения работ по уборке помещений ТО Росздравнадзора по НСО. Однако на самом деле работы не выполнялись. Подельники украли выделенные средства, которые предназначались для оплаты выполненных работ. В итоге им удалось похитить 200 тысяч рублей.