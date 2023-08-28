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Posted 28 августа 2023,, 08:15

Published 28 августа 2023,, 08:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Бывший руководитель обвиняется в превышении полномочий и мошенничестве в Новосибирске

28 августа 2023, 08:15
В прокуратуре Новосибирской области утвердили акт обвинения в отношении бывшего руководителя Росздравнадзора по Новосибирской области и двух сообщников.

Бывшему руководителю предъявляются обвинения в превышении полномочий и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры, пишет ФедералПресс.

Согласно предоставленной информации, бывший руководитель вместе со вторым обвиняемым задумались о мошенническом похищении государственных средств в размере почти 600 тысяч рублей, выделенных на оплату услуг по автотранспортному обслуживанию. В сентябре 2021 года экс-глава приняла на работу старшего государственного инспектора по фальшивым документам и поручила своей помощнице выдать ему служебное удостоверение.

Затем был заключен государственный контракт с директором коммерческой организации для выполнения работ по уборке помещений ТО Росздравнадзора по НСО. Однако на самом деле работы не выполнялись. Подельники украли выделенные средства, которые предназначались для оплаты выполненных работ. В итоге им удалось похитить 200 тысяч рублей.

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