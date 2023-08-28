Бывший руководитель обвиняется в превышении полномочий и мошенничестве в Новосибирске

Затем был заключен государственный контракт с директором коммерческой организации для выполнения работ по уборке помещений ТО Росздравнадзора по НСО. Однако на самом деле работы не выполнялись. Подельники украли выделенные средства, которые предназначались для оплаты выполненных работ. В итоге им удалось похитить 200 тысяч рублей.