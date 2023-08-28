Эксперты выявили опасные аспекты некоторых популярных мультфильмов

Posted 28 августа 2023,, 13:31
Published 28 августа 2023,, 13:31
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам психолога Надежды Веверицы, не рекомендуется показывать очень динамичные мультики детям малого возраста, где присутствуют быстрые движения, яркие цвета и неоновый окрас, а также отсутствует сюжетная линия, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эксперт отмечает, что негативным воздействием являются вымышленные персонажи, как, например, «Зебра в клеточку». Хотя эти мультфильмы могут быть созданы для развития детской фантазии, она разовьется независимо от того, показывают ли им психоделические мультики.
Также эксперт относит к опасному контенту мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот», который сегодня популярен. Хотя этот мультфильм имеет рейтинг «6+», его смотрят и очень маленькие дети. Он содержит любовный сюжет, который не подходит для детей такого возраста. Кроме того, на YouTube есть канал «Котэ», где также создаются разные развивающие мультфильмы, но они не всегда понятны и в некоторых проскальзывает пропаганда непонятных вещей.
Специалист отмечает, что детям следует получать такую информацию от своих родителей, а не из мультфильмов.
Также психолог Екатерина Корендясева выделяет опасный контент в популярном мультфильме «Маша и Медведь», где Маша попадает в опасные ситуации, такие как игра с огнем или нарушение правил безопасности. Это может негативно повлиять на детей и сформировать неправильное представление о правильном поведении.
Она также указывает на то, что в мультфильмах «Смешарики» персонажи часто оказываются в экстремальных ситуациях, например, путешествуют во времени или находятся на необитаемом острове. Это может создавать искаженное представление о реальности и возможностях детей. Кроме того, в некоторых сериях «Лунтика» присутствуют сцены с насилием или агрессией между персонажами.