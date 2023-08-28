Эксперты выявили опасные аспекты некоторых популярных мультфильмов

Также эксперт относит к опасному контенту мультфильм «Леди Баг и Супер-Кот», который сегодня популярен. Хотя этот мультфильм имеет рейтинг «6+», его смотрят и очень маленькие дети. Он содержит любовный сюжет, который не подходит для детей такого возраста. Кроме того, на YouTube есть канал «Котэ», где также создаются разные развивающие мультфильмы, но они не всегда понятны и в некоторых проскальзывает пропаганда непонятных вещей.