Мужчина, подозреваемый в нападении на журналистку, задержан в Петрозаводске

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 36-летнего мужчину на улице Попова в Петрозаводске в половине седьмого утра, сообщает информационное агентство «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ссылаясь на данные издания «Фонтанка». Согласно информации, ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании своего брата, пишет ФедералПресс.