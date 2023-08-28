Мужчина, подозреваемый в нападении на журналистку, задержан в Петрозаводске

Posted 28 августа 2023,, 08:23
Published 28 августа 2023,, 08:23
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сотрудники правоохранительных органов арестовали 36-летнего мужчину на улице Попова в Петрозаводске в половине седьмого утра, сообщает информационное агентство «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ссылаясь на данные издания «Фонтанка». Согласно информации, ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании своего брата, пишет ФедералПресс.
По версии следствия, 25 августа подозреваемый нанес удар в висок 41-летней Рани Дриди из Al Jazeera возле бизнес-центра на Зольной улице, который ранее использовался «ЧВК Вагнер Центр». Журналистка утверждает, что нападение произошло внезапно. В результате инцидента у нее была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.