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Posted 28 августа 2023,, 08:23

Published 28 августа 2023,, 08:23

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Мужчина, подозреваемый в нападении на журналистку, задержан в Петрозаводске

28 августа 2023, 08:23
В городе Петрозаводске оперативники задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на журналистку. Инцидент произошел утром в Петрозаводске. По предварительным данным, задержанный является сотрудником компании, занимающейся оптовой продажей овощей и фруктов.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали 36-летнего мужчину на улице Попова в Петрозаводске в половине седьмого утра, сообщает информационное агентство «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), ссылаясь на данные издания «Фонтанка». Согласно информации, ранее этот мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по делу о мошенничестве, а сейчас работает в компании своего брата, пишет ФедералПресс.

По версии следствия, 25 августа подозреваемый нанес удар в висок 41-летней Рани Дриди из Al Jazeera возле бизнес-центра на Зольной улице, который ранее использовался «ЧВК Вагнер Центр». Журналистка утверждает, что нападение произошло внезапно. В результате инцидента у нее была диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

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