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Posted 28 августа 2023,, 05:44

Published 28 августа 2023,, 05:44

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Предложение об увеличении маткапитала до 1 млн рублей появилось в Госдуме

28 августа 2023, 05:44
В Государственной Думе России появилась инициатива о возможном увеличении размера материнского капитала. Согласно предложению, размер материнского капитала для первого ребенка должен быть увеличен до 756,7 тыс. рублей, а для второго и третьего ребенка — до 1 млн рублей.

Проект закона, предложенный фракцией ЛДПР, был зарегистрирован в Государственной Думе. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выразил мнение, что поддержание высокого уровня рождаемости в стране остается важной задачей государства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ярослав Нилов сказал: «Мы предложили увеличить размер материнского капитала, особенно для второго и третьего ребенка, до 1 млн рублей. Учитывая планируемое увеличение прожиточного минимума с учетом инфляции, мы считаем, что поддержка семей, особенно многодетных, через увеличение материнского капитала будет способствовать увеличению рождаемости в стране».

Парламентарий также подчеркнул, что принятие этого законопроекта создаст дополнительные условия для поддержки семей с детьми и обеспечит реальную финансовую поддержку для российских семей, способствуя более благоприятной обстановке для воспитания детей.

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