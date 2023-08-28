Предложение об увеличении маткапитала до 1 млн рублей появилось в Госдуме

В Государственной Думе России появилась инициатива о возможном увеличении размера материнского капитала. Согласно предложению, размер материнского капитала для первого ребенка должен быть увеличен до 756,7 тыс. рублей, а для второго и третьего ребенка — до 1 млн рублей.