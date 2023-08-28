Предложение об увеличении маткапитала до 1 млн рублей появилось в Госдуме

Posted 28 августа 2023,, 05:44
Published 28 августа 2023,, 05:44
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Проект закона, предложенный фракцией ЛДПР, был зарегистрирован в Государственной Думе. Глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов выразил мнение, что поддержание высокого уровня рождаемости в стране остается важной задачей государства, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ярослав Нилов сказал: «Мы предложили увеличить размер материнского капитала, особенно для второго и третьего ребенка, до 1 млн рублей. Учитывая планируемое увеличение прожиточного минимума с учетом инфляции, мы считаем, что поддержка семей, особенно многодетных, через увеличение материнского капитала будет способствовать увеличению рождаемости в стране».
Парламентарий также подчеркнул, что принятие этого законопроекта создаст дополнительные условия для поддержки семей с детьми и обеспечит реальную финансовую поддержку для российских семей, способствуя более благоприятной обстановке для воспитания детей.