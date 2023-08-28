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Posted 28 августа 2023,, 08:18

Published 28 августа 2023,, 08:18

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Прокурорская проверка в ЯНАО выявила нарушения в исправительной колонии № 3

28 августа 2023, 08:18
В прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) сообщили о выявленных нарушениях в исправительной колонии № 3 в ходе проведения проверки.

В ходе посещения учреждения заместителем прокурора ЯНАО Александром Тыльченко было обращено особое внимание на соблюдение прав и законных интересов осужденных, условий их содержания, а также их медицинского и материально-бытового обеспечения. При проверке были обнаружены нарушения в деятельности администрации колонии, связанные с надзором за осужденными, соблюдением режима, привлечением к труду и проведением воспитательной работы с осужденными. Кроме того, заместитель прокурора провел личный прием осужденных, пишет ФедералПресс.

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