Прокурорская проверка в ЯНАО выявила нарушения в исправительной колонии № 3

В ходе посещения учреждения заместителем прокурора ЯНАО Александром Тыльченко было обращено особое внимание на соблюдение прав и законных интересов осужденных, условий их содержания, а также их медицинского и материально-бытового обеспечения. При проверке были обнаружены нарушения в деятельности администрации колонии, связанные с надзором за осужденными, соблюдением режима, привлечением к труду и проведением воспитательной работы с осужденными. Кроме того, заместитель прокурора провел личный прием осужденных, пишет ФедералПресс.