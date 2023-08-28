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Posted 28 августа 2023,, 05:38

Published 28 августа 2023,, 05:38

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В крупных городах США ведутся эксперименты по замене полицейских на психологов

28 августа 2023, 05:38
Исследования проводятся в 14 из 20 крупнейших городов США, где тестируется новый подход к вызовам 911, не связанным с насилием. Вместо полиции на место таких вызовов направляются специалисты по психическому здоровью, сообщает Associated Press.

Пример случая с 22-летним Кристианом Глассом показывает необходимость такой инициативы. Когда он позвонил по номеру спасения после того, как его машина застряла в кювете, прибывшие на место полицейские вызвали у него непредсказуемую реакцию: он принял их за пришельцев и достал нож. В результате молодой человек был застрелен. Новая практика предполагает отправку на такие вызовы психологов, которые могут более адекватно реагировать на подобные ситуации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Финансирование экспериментальных программ разнообразно, а общественная реакция на эти нововведения также неоднозначна. Пока еще нет полной информации о том, насколько эффективны эти программы.

Программа STAR, реализуемая в Денвере, считается образцовой национальной моделью. С начала 2021 года на нее было выделено 7 миллионов долларов, и только за прошлый год она получила 5700 звонков.

Однако программа B-HEARD в Нью-Йорке вызывает недовольство. Ежегодно на ее финансирование тратится более 40 миллионов долларов, при этом было принято около 3500 звонков, и в ответ поступило множество жалоб и негодований.

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