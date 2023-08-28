В крупных городах США ведутся эксперименты по замене полицейских на психологов

Пример случая с 22-летним Кристианом Глассом показывает необходимость такой инициативы. Когда он позвонил по номеру спасения после того, как его машина застряла в кювете, прибывшие на место полицейские вызвали у него непредсказуемую реакцию: он принял их за пришельцев и достал нож. В результате молодой человек был застрелен. Новая практика предполагает отправку на такие вызовы психологов, которые могут более адекватно реагировать на подобные ситуации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».