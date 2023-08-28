В крупных городах США ведутся эксперименты по замене полицейских на психологов

Posted 28 августа 2023,, 05:38
Published 28 августа 2023,, 05:38
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Пример случая с 22-летним Кристианом Глассом показывает необходимость такой инициативы. Когда он позвонил по номеру спасения после того, как его машина застряла в кювете, прибывшие на место полицейские вызвали у него непредсказуемую реакцию: он принял их за пришельцев и достал нож. В результате молодой человек был застрелен. Новая практика предполагает отправку на такие вызовы психологов, которые могут более адекватно реагировать на подобные ситуации, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Финансирование экспериментальных программ разнообразно, а общественная реакция на эти нововведения также неоднозначна. Пока еще нет полной информации о том, насколько эффективны эти программы.
Программа STAR, реализуемая в Денвере, считается образцовой национальной моделью. С начала 2021 года на нее было выделено 7 миллионов долларов, и только за прошлый год она получила 5700 звонков.
Однако программа B-HEARD в Нью-Йорке вызывает недовольство. Ежегодно на ее финансирование тратится более 40 миллионов долларов, при этом было принято около 3500 звонков, и в ответ поступило множество жалоб и негодований.