В Москве братья решили жить в одной квартире с умершим отцом

Posted 28 августа 2023,, 14:02
Published 28 августа 2023,, 14:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Такое странное поведение вызвало подозрения у соседей. 51-летний мужчина и его 58-летний брат всегда были веселыми, а из их квартиры доносился необычный запах, который со временем распространялся по всему подъезду. В связи с этим работники спасательной службы и полицейские решили проверить ситуацию и открыть дверь. Внутри было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Рядом с ним находились его сыновья, которые употребляли алкоголь, как будто ничего не случилось, пишет pravda.ru.
Исходя из предварительных данных, мужчина скончался естественной смертью, без признаков насилия. Однако остается загадкой, почему братья приняли решение продолжать жить в одной квартире со своим умершим отцом.