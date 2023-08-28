В Москве братья решили жить в одной квартире с умершим отцом

Такое странное поведение вызвало подозрения у соседей. 51-летний мужчина и его 58-летний брат всегда были веселыми, а из их квартиры доносился необычный запах, который со временем распространялся по всему подъезду. В связи с этим работники спасательной службы и полицейские решили проверить ситуацию и открыть дверь. Внутри было обнаружено тело 84-летнего мужчины. Рядом с ним находились его сыновья, которые употребляли алкоголь, как будто ничего не случилось, пишет pravda.ru.