В поселке ЯНАО мужчина открыл огонь по судебным приставам

Posted 28 августа 2023,, 13:50
Published 28 августа 2023,, 13:50
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По данным 360, сотрудники приехали, чтобы выселить мужчину из квартиры и наложить арест на его автомобиль. Однако он не позволил им даже подойти к дому и сам поджег свою машину. Затем он забаррикадировался в помещении и начал стрелять в горящий транспорт, чтобы предотвратить прибытие пожарных.
Источник «360» уточнил, что подозреваемый в поджоге — 62-летний житель поселка, проживающий рядом со своим домом № 165.
Через некоторое время мужчина заявил, что у него есть еще 20 литров бензина, и предупредил, что если кто-то попытается приблизиться к нему, то он устроит новый пожар.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Предварительно решено привлечь спецназ. В настоящее время ведутся переговоры с подозреваемым.
На сайте Ноябрьского городского суда опубликовано решение о выселении мужчины из квартиры. Известно, что у него имеются задолженности за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство по этому делу было начато в 2020 году.