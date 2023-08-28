В поселке ЯНАО мужчина открыл огонь по судебным приставам

По данным 360, сотрудники приехали, чтобы выселить мужчину из квартиры и наложить арест на его автомобиль. Однако он не позволил им даже подойти к дому и сам поджег свою машину. Затем он забаррикадировался в помещении и начал стрелять в горящий транспорт, чтобы предотвратить прибытие пожарных.