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Posted 28 августа 2023,, 13:50

Published 28 августа 2023,, 13:50

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В поселке ЯНАО мужчина открыл огонь по судебным приставам

28 августа 2023, 13:50
В пригороде Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа мужчина открыл огонь по судебным приставам и угрожал поджечь всех, кто попытается приблизиться к нему.

По данным 360, сотрудники приехали, чтобы выселить мужчину из квартиры и наложить арест на его автомобиль. Однако он не позволил им даже подойти к дому и сам поджег свою машину. Затем он забаррикадировался в помещении и начал стрелять в горящий транспорт, чтобы предотвратить прибытие пожарных.

Источник «360» уточнил, что подозреваемый в поджоге — 62-летний житель поселка, проживающий рядом со своим домом № 165.

Через некоторое время мужчина заявил, что у него есть еще 20 литров бензина, и предупредил, что если кто-то попытается приблизиться к нему, то он устроит новый пожар.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Предварительно решено привлечь спецназ. В настоящее время ведутся переговоры с подозреваемым.

На сайте Ноябрьского городского суда опубликовано решение о выселении мужчины из квартиры. Известно, что у него имеются задолженности за газ, тепло и электроэнергию. Исполнительное производство по этому делу было начато в 2020 году.

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