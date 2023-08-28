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Posted 28 августа 2023,, 08:27

Published 28 августа 2023,, 08:27

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Во Владивостоке задержан бывший сотрудник генконсульства США за шпионаж

28 августа 2023, 08:27
Во Владивостоке Федеральная служба безопасности задержала бывшего сотрудника генконсульства Соединенных Штатов Роберта Шонова по обвинению в шпионаже.

По информации от ведомства, начиная с осени 2022 года, Шонов выполнял указания сотрудников американского посольства в Москве, собирая данные о проводимой специальной военной операции и мобилизации. Также он передавал информацию о проблемах в регионах и их влиянии на предстоящие выборы президента в 2024 году. Подозреваемому также было поручено обнаружить граждан, которые проявляют лояльность к США и могут помочь в сборе нужных данных, пишет ФедералПресс.

На данный момент расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов также планируют допросить дипломатов из Соединенных Штатов, находящихся в Москве. Им уже высланы соответствующие приглашения на допрос.

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