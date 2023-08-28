Во Владивостоке задержан бывший сотрудник генконсульства США за шпионаж

Posted 28 августа 2023,, 08:27
Published 28 августа 2023,, 08:27
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По информации от ведомства, начиная с осени 2022 года, Шонов выполнял указания сотрудников американского посольства в Москве, собирая данные о проводимой специальной военной операции и мобилизации. Также он передавал информацию о проблемах в регионах и их влиянии на предстоящие выборы президента в 2024 году. Подозреваемому также было поручено обнаружить граждан, которые проявляют лояльность к США и могут помочь в сборе нужных данных, пишет ФедералПресс.
На данный момент расследование продолжается. Сотрудники правоохранительных органов также планируют допросить дипломатов из Соединенных Штатов, находящихся в Москве. Им уже высланы соответствующие приглашения на допрос.