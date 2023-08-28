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Posted 28 августа 2023,, 13:48

Published 28 августа 2023,, 13:48

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врачи Химкинской больницы спасли мужчину после укуса ядовитой змеи

28 августа 2023, 13:48
Медики из Химкинской больницы спасли пожилого мужчину после того, как его укусила ядовитая змея. Согласно его словам, происшествие случилось во время сбора грибов. На руке у местного жителя появился значительный красный отек, который мог привести к потере конечности.

По словам главного хирурга Виктории Едуновой, срочно была проведена инъекция противоядия и обработано место укуса. «После стабилизации состояния пациента, мы перевели его в хирургическое отделение, где были проведены лечение для улучшения кровообращения и предотвращения образования сгустков. Также ему был назначен курс антибиотиков», — добавила доктор.

В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщает 360tv.ru. В случае укуса змеи врачи настоятельно советуют обратиться за помощью к медикам, не занимаясь самолечением.

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