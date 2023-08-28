Врачи Химкинской больницы спасли мужчину после укуса ядовитой змеи

Posted 28 августа 2023,, 13:48
Published 28 августа 2023,, 13:48
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам главного хирурга Виктории Едуновой, срочно была проведена инъекция противоядия и обработано место укуса. «После стабилизации состояния пациента, мы перевели его в хирургическое отделение, где были проведены лечение для улучшения кровообращения и предотвращения образования сгустков. Также ему был назначен курс антибиотиков», — добавила доктор.
В настоящее время мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан, сообщает 360tv.ru. В случае укуса змеи врачи настоятельно советуют обратиться за помощью к медикам, не занимаясь самолечением.