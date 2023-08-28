Врачи Химкинской больницы спасли мужчину после укуса ядовитой змеи

Медики из Химкинской больницы спасли пожилого мужчину после того, как его укусила ядовитая змея. Согласно его словам, происшествие случилось во время сбора грибов. На руке у местного жителя появился значительный красный отек, который мог привести к потере конечности.