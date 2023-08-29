Депутат предлагает усилить безопасность школ перед Днем знаний

Posted 29 августа 2023,, 07:39
Published 29 августа 2023,, 07:39
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Чтобы обеспечить безопасность, депутат Сергей Колунов предлагает провести тщательные проверки образовательных учреждений, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Парламентарий считает необходимым проверить все меры безопасности в школах перед началом нового учебного года. Силовые структуры и специалисты должны изучить системы пропуска, видеонаблюдения, ограждения и входные группы в школах. Это необходимо для выявления недостатков и оперативного их устранения.
Колунов также предлагает создать федеральный стандарт по обеспечению безопасности образовательных учреждений — от детских садов до вузов. В этом стандарте должны быть указаны требования к оборудованию — количество камер, пропускных систем, качество ограждений и входных групп. Также необходимо установить требования к компетенции охранной организации, которая будет охранять учебные заведения.
По мнению депутата, охранные организации и их сотрудники должны ежегодно подтверждать свою квалификацию и готовность противостоять угрозам. Они также должны иметь лицензии, информацию о наличии групп быстрого реагирования и проходить переподготовку. Разработка стандартов может проводиться вместе с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и других соответствующих ведомств.
Обеспечение безопасности наших детей — это задача, для решения которой нужно совместные усилия всех ответственных структур.