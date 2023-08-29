Депутат предлагает усилить безопасность школ перед Днем знаний

По мнению депутата, охранные организации и их сотрудники должны ежегодно подтверждать свою квалификацию и готовность противостоять угрозам. Они также должны иметь лицензии, информацию о наличии групп быстрого реагирования и проходить переподготовку. Разработка стандартов может проводиться вместе с представителями МЧС, МВД, Росгвардии и других соответствующих ведомств.