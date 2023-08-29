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Posted 29 августа 2023,, 13:12

Published 29 августа 2023,, 13:12

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Эколог: Избыточное потребление одежды вредно для экологии

29 августа 2023, 13:12
Огромное и повсеместное использование искусственных материалов для производства тканей может в скором времени привести к серьезным проблемам для окружающей среды. Это было отмечено российским экологом Маргаритой Лупунчук.

По ее словам, текстильная промышленность сама по себе загрязняет почву различными опасными веществами, такими как тяжелые металлы, а работники на этих предприятиях постоянно подвергаются риску. Кроме того, и сами потребители вредят окружающей среде, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы живем в эпоху избыточного потребления: люди покупают больше одежды, чем им на самом деле нужно. Мы выбрасываем одежду задолго до того, как она становится непригодной к использованию, просто потому что она вышла из моды. Немногие люди придают одежде вторую жизнь, сдавая ее в магазины секонд-хенд, благотворительные организации или на переработку», — рассказала эколог в интервью с журналистом в онлайн издании «Подмосковье сегодня».

В результате, тонны текстиля попадают на свалки, а искусственные ткани, когда они горят, загрязняют атмосферу.

«Отчет ООН указывает, что к 2040 году температура Земли повысится на 2,7 градуса. Это приведет к подъему уровня моря, усилению засух и нехватке продовольствия», — подчеркнула Лупунчук.

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