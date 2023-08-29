Эколог: Избыточное потребление одежды вредно для экологии

«Мы живем в эпоху избыточного потребления: люди покупают больше одежды, чем им на самом деле нужно. Мы выбрасываем одежду задолго до того, как она становится непригодной к использованию, просто потому что она вышла из моды. Немногие люди придают одежде вторую жизнь, сдавая ее в магазины секонд-хенд, благотворительные организации или на переработку», — рассказала эколог в интервью с журналистом в онлайн издании «Подмосковье сегодня».