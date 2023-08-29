Группа из шести-восьми человек избивала защитника «Ньюкасла»

Им на пути встретилась группа людей, которые напали на них. Один из нападавших ударил братом Ласселса локтем по горлу, что вызвало потерю сознания у пострадавшего. Брат был доставлен в больницу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».