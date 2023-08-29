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Posted 29 августа 2023,, 07:51

Published 29 августа 2023,, 07:51

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Группа из шести-восьми человек избивала защитника «Ньюкасла»

29 августа 2023, 07:51
По информации, опубликованной Daily Mail, защитника футбольного клуба "Ньюкасл" Джамала Ласселса атаковали во время массовой драки. Согласно сообщению, Ласселс был в компании своего друга и младшего брата, когда они покидали ночной клуб Chinawhite в Ньюкасле.

Им на пути встретилась группа людей, которые напали на них. Один из нападавших ударил братом Ласселса локтем по горлу, что вызвало потерю сознания у пострадавшего. Брат был доставлен в больницу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также, во время инцидента, в сторону футболиста полетела бутылка с водкой. Группа из примерно шести-восьми человек начала избивать Ласселса, который вынужден был защищаться. Позже на место происшествия прибыла полиция.

Издание отмечает, что клуб «Ньюкасл» осведомлен о произошедшем и намерен разобраться в случившемся внутри команды.

Драка произошла после матча «Ньюкасла» с «Манчестер Сити», в котором «Ньюкасл» потерпел поражение со счетом 0:1.

Джамал Ласселс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года и ранее вызывался в молодежные сборные Англии разных возрастов.

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