Группа из шести-восьми человек избивала защитника «Ньюкасла»

Posted 29 августа 2023,, 07:51
Published 29 августа 2023,, 07:51
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Им на пути встретилась группа людей, которые напали на них. Один из нападавших ударил братом Ласселса локтем по горлу, что вызвало потерю сознания у пострадавшего. Брат был доставлен в больницу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также, во время инцидента, в сторону футболиста полетела бутылка с водкой. Группа из примерно шести-восьми человек начала избивать Ласселса, который вынужден был защищаться. Позже на место происшествия прибыла полиция.
Издание отмечает, что клуб «Ньюкасл» осведомлен о произошедшем и намерен разобраться в случившемся внутри команды.
Драка произошла после матча «Ньюкасла» с «Манчестер Сити», в котором «Ньюкасл» потерпел поражение со счетом 0:1.
Джамал Ласселс выступает за «Ньюкасл» с 2014 года и ранее вызывался в молодежные сборные Англии разных возрастов.