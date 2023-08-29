Минувшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

Posted 29 августа 2023,, 06:26
Published 29 августа 2023,, 06:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
На западе региона было немного теплее десяти градусов, а на востоке от четырех до девяти градусов выше ноля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов.
Местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.