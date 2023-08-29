Минувшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

По информации портала «Метеовести», прошлая ночь в Московской области была самой холодной за последние два месяца. Так, в Черустях температура воздуха в шесть часов утра составила плюс 1,1 градуса.