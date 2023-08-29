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Posted 29 августа 2023,, 06:26

Published 29 августа 2023,, 06:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Минувшая ночь в Московской области стала самой холодной за последние два месяца

29 августа 2023, 06:26
По информации портала «Метеовести», прошлая ночь в Московской области была самой холодной за последние два месяца. Так, в Черустях температура воздуха в шесть часов утра составила плюс 1,1 градуса.

На западе региона было немного теплее десяти градусов, а на востоке от четырех до девяти градусов выше ноля, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями. В Подмосковье температура воздуха будет колебаться от шестнадцати до двадцати одного градуса тепла, в Москве — от семнадцати до девятнадцати градусов.

Местами возможны кратковременные дожди. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит 748 миллиметров ртутного столба.

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