Обнаружено тело человека на Авачинском вулкане

На Авачинском вулкане было обнаружено тело неизвестного человека. Предположительно, это мог быть 22-летний турист из Санкт-Петербурга, который два дня назад отправился на восхождение и пропал. Об этом информировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.