Обнаружено тело человека на Авачинском вулкане

Posted 29 августа 2023,, 06:12
Published 29 августа 2023,, 06:12
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Спасательная группа обнаружила тело на вулкане Авачинский. Предварительно предполагается, что это пропавший человек. Вероятно, он упал и получил серьезные травмы. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех подробностей происшествия, сообщил Лебедев.
По данным МЧС региона, 27 августа турист из Санкт-Петербурга отправился на восхождение. Вскоре после этого его знакомая сообщила о его исчезновении — молодой человек не вернулся в лагерь и перестал выходить на связь, сообщает 360tv.ru.