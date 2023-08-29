properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 августа 2023,, 06:12

Published 29 августа 2023,, 06:12

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Обнаружено тело человека на Авачинском вулкане

29 августа 2023, 06:12
На Авачинском вулкане было обнаружено тело неизвестного человека. Предположительно, это мог быть 22-летний турист из Санкт-Петербурга, который два дня назад отправился на восхождение и пропал. Об этом информировал министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Спасательная группа обнаружила тело на вулкане Авачинский. Предварительно предполагается, что это пропавший человек. Вероятно, он упал и получил серьезные травмы. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для выяснения всех подробностей происшествия, сообщил Лебедев.

По данным МЧС региона, 27 августа турист из Санкт-Петербурга отправился на восхождение. Вскоре после этого его знакомая сообщила о его исчезновении — молодой человек не вернулся в лагерь и перестал выходить на связь, сообщает 360tv.ru.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00