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Posted 29 августа 2023,, 07:57

Published 29 августа 2023,, 07:57

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Обновленные правила перевозок пассажиров в РЖД

29 августа 2023, 07:57
В РЖД сообщили о новых правилах для пассажиров, которые начнут действовать с 1 сентября 2023 года.

Компания отметила, что эти правила были обновлены с целью устранения выявленных недочетов в процессе перевозки пассажиров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Согласно новым правилам, будет запрещено играть на музыкальных инструментах во время поездки. Также будет запрещено использование устройств для усиления звука, за исключением наушников и слуховых аппаратов.

Изменения затронут также перевозку домашних питомцев. Мелкие собаки теперь должны соответствовать тем же правилам, что и крупные. Если собака находится не в клетке или контейнере, то во время перевозки ей нужен намордник и поводок.

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