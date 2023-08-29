Обновленные правила перевозок пассажиров в РЖД

Posted 29 августа 2023,, 07:57
Published 29 августа 2023,, 07:57
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Компания отметила, что эти правила были обновлены с целью устранения выявленных недочетов в процессе перевозки пассажиров, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно новым правилам, будет запрещено играть на музыкальных инструментах во время поездки. Также будет запрещено использование устройств для усиления звука, за исключением наушников и слуховых аппаратов.
Изменения затронут также перевозку домашних питомцев. Мелкие собаки теперь должны соответствовать тем же правилам, что и крупные. Если собака находится не в клетке или контейнере, то во время перевозки ей нужен намордник и поводок.