Производители шаурмы планируют повысить цены на свои блюда

Posted 29 августа 2023,, 13:04
Published 29 августа 2023,, 13:04
Modified Сегодня, 20:24
Updated Сегодня, 20:24
Популярные точки продаж смогут поднять стоимость шаурмы, но остальным придется сохранять доступные цены и бороться за клиентов. Однако, в этом случае могут пострадать качество и состав блюд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Сохранение стоимости шаурмы будет осуществляться путем оптимизации расходов. Некоторые предприятия могут сократить закупки хозяйственных средств для уборки, использовать многоразовые полотенца, менять перчатки реже и даже сокращать списания продуктов. Есть вероятность, что производители будут удлинять сроки годности заготовок, например, овощей и соусов.
Такие меры могут быть опасны для потребителя, так как нарушение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов может привести к возникновению пищевых отравлений. Кроме того, заготовки будут находиться при комнатной температуре в течение дня.
Кроме того, производители могут искать более дешевые аналоги продуктов, например, майонеза, чтобы удержать стоимость на прежнем уровне. Однако, качество готового блюда в этом случае может пострадать.
Есть и другие способы сделать шаурму доступной без потери качества. Например, можно оставить прежнюю цену, но уменьшить вес товара на 20-30 граммов — это почти не заметно для потребителя. Также можно изменить состав или добавки в шаурме, увеличивая количество более дешевых ингредиентов и сокращая использование дорогих.