Производители шаурмы планируют повысить цены на свои блюда

Есть и другие способы сделать шаурму доступной без потери качества. Например, можно оставить прежнюю цену, но уменьшить вес товара на 20-30 граммов — это почти не заметно для потребителя. Также можно изменить состав или добавки в шаурме, увеличивая количество более дешевых ингредиентов и сокращая использование дорогих.