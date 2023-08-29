Терюшков: критика России со стороны знаменитостей - западная пропаганда

Терюшков подчеркнул, что уехавшие знаменитости негативно отзываются о стране, на которой долгое время зарабатывали, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он ссылается на статью 275 Уголовного кодекса, которая касается государственной измены, и считает, что эти люди должны быть подвержены ей. Депутат выразил мнение, что им необходимо отбыть наказание перед возвращением. Он высказался об этом на мероприятии, посвященном обучению молодых наблюдателей выборов губернатора Московской области.