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Posted 29 августа 2023,, 07:42

Published 29 августа 2023,, 07:42

Modified Сегодня, 20:24

Updated Сегодня, 20:24

Терюшков: критика России со стороны знаменитостей - западная пропаганда

29 августа 2023, 07:42
Депутат комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков высказал свою точку зрения о тех артистах, которые покинули Россию после начала СВО и критикуют власть. По его словам, перед возвращением на Родину они должны отбыть тюремное заключение.

Терюшков подчеркнул, что уехавшие знаменитости негативно отзываются о стране, на которой долгое время зарабатывали, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он ссылается на статью 275 Уголовного кодекса, которая касается государственной измены, и считает, что эти люди должны быть подвержены ей. Депутат выразил мнение, что им необходимо отбыть наказание перед возвращением. Он высказался об этом на мероприятии, посвященном обучению молодых наблюдателей выборов губернатора Московской области.

Терюшков отметил, что такая практика существует как в США, так и в Европе. При этом знаменитости, по его словам, в основном критикуют проведение военной операции и присоединение Крыма. Он добавил, что в 2014 году Россия просто восстановила свою территориальную целостность.

Депутат считает, что все эти мнения — результат западной пропаганды, а знаменитости, поддерживающие такие взгляды, нечистые люди. Он уверен, что нужно внушать молодежи и детям правильные значения, основанные на российских традициях и истории. По его мнению, иначе страна потеряет свою идентичность.

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