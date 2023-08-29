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Posted 29 августа 2023,, 06:30

Published 29 августа 2023,, 06:30

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В России ожидается снижение цены на мясо птицы с сентября

29 августа 2023, 06:30
По словам представителей Минсельхоза РФ, в России ожидается плановое снижение цены на мясо птицы с начала сентября.

Это связано с тем, что текущий рост цен имеет временный характер и вызван сезонными факторами. В частности, развитие внутреннего туризма способствует увеличению цены на продукты питания в летний период, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако основные производители продукции подтверждают, что с сентября цена на мясо птицы снизится. В Минсельхозе отмечают положительную динамику в отрасли. За первые семь месяцев текущего года было произведено 3,8 миллиона тонн птицы для убоя в живом весе. Это соответствует росту на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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