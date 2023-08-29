В России ожидается снижение цены на мясо птицы с сентября

Posted 29 августа 2023,, 06:30
Published 29 августа 2023,, 06:30
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Это связано с тем, что текущий рост цен имеет временный характер и вызван сезонными факторами. В частности, развитие внутреннего туризма способствует увеличению цены на продукты питания в летний период, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Однако основные производители продукции подтверждают, что с сентября цена на мясо птицы снизится. В Минсельхозе отмечают положительную динамику в отрасли. За первые семь месяцев текущего года было произведено 3,8 миллиона тонн птицы для убоя в живом весе. Это соответствует росту на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.