Выкса — город художников и творцов в центре Поволжья

С 2011 года в Выксе проходит ежегодный фестиваль новой культуры «Выкса-фестиваль», на который приезжают российские и зарубежные танцоры, художники, скульпторы, музыканты, спортсмены. Участники продвигают современное искусство во всех его проявлениях. Благодаря им местные парки, леса, берега озер и фасады домов украсили множество арт-объектов. Масштаб фестиваля и его освещение в СМИ постоянно растет, как и количество приезжающих людей. В 2022 году фестиваль посетили уже более 32 тысяч человек, а население города на короткий промежуток увеличивается практически в два раза!