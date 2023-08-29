Япония планирует подать жалобу на Китай из-за запрета на импорт морепродукции

Posted 29 августа 2023,, 06:24
Published 29 августа 2023,, 06:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Хаяси обещал принять все необходимые меры в соответствующих организациях, включая ВТО, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство будет заботиться о том, чтобы компании, работающие в рыбной отрасли, не пострадали от отказа китайского рынка. Он также призвал увеличить потребление морепродуктов внутри страны.
АЭС «Фукусима-1» начала сброс очищенной воды в океан 24 августа. В этой воде содержится незначительное количество радиоактивного изотопа водорода трития, который невозможно убрать. Несколько дней после начала сброса Управление рыболовства Японии заявило, что в пойманной рыбе в радиусе 3 км от места сброса тритий не обнаружено.