Жительница Воронежа потратила найденные деньги и попала под уголовное дело

Posted 29 августа 2023,, 05:58
Published 29 августа 2023,, 05:58
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Бумажник принадлежит 43-летнему мужчине, который оставил его на стуле, а по возвращении не обнаружил, пишет voronezhnews.ru.
Сотрудники полиции выяснили, что 63-летняя женщина пришла в ресторан вместе с дочерью вечером около 21:00. Заметив кошелек, упавший со стула, она его забрала. Никому о своем находке она не сообщила.
После задержания в полицейском участке женщина призналась в содеянном и заявила, что вернет все потраченное. Тем не менее, ей грозит до 5 лет лишения свободы.