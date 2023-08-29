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Posted 29 августа 2023,, 05:58

Published 29 августа 2023,, 05:58

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жительница Воронежа потратила найденные деньги и попала под уголовное дело

29 августа 2023, 05:58
Полиция Воронежа завела дело на пенсионерку, которую обвиняют в краже. Согласно сообщению пресс-службы МВД региона, женщина нашла кошелек в одном из ресторанов и потратила из него 280 тысяч рублей.

Бумажник принадлежит 43-летнему мужчине, который оставил его на стуле, а по возвращении не обнаружил, пишет voronezhnews.ru.

Сотрудники полиции выяснили, что 63-летняя женщина пришла в ресторан вместе с дочерью вечером около 21:00. Заметив кошелек, упавший со стула, она его забрала. Никому о своем находке она не сообщила.

После задержания в полицейском участке женщина призналась в содеянном и заявила, что вернет все потраченное. Тем не менее, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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