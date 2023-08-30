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Posted 30 августа 2023,, 11:07

Published 30 августа 2023,, 11:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Более 70% россиян встречают первую любовь в школе

30 августа 2023, 11:07
Исследование, проведенное социологическим агентством «Вебер», показало, что большинство россиян (около 70%) впервые влюбляются в школьные годы. Однако лишь 5% из них смогут сохранить эти отношения на протяжении времени.

По данным агентства, 72% участников опроса признались, что их первая любовь пришлась именно на школьные годы. В то же время, 87% респондентов заявили, что эти чувства остаются на уровне влюбленности и не перерастают в настоящую любовь, сообщает 360tv.ru.

Из числа опрошенных, 5% сообщили, что продолжали отношения со своими возлюбленными после выпуска из школы, однако потом расстались. Также 5% респондентов рассказали, что они поженились со своей школьной любовью и до сих пор живут вместе.

Около 3% участников опроса испытали трудности с ответом на вопрос о сохранении отношений с первой любовью.

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