Более 70% россиян встречают первую любовь в школе

Posted 30 августа 2023,, 11:07
Published 30 августа 2023,, 11:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По данным агентства, 72% участников опроса признались, что их первая любовь пришлась именно на школьные годы. В то же время, 87% респондентов заявили, что эти чувства остаются на уровне влюбленности и не перерастают в настоящую любовь, сообщает 360tv.ru.
Из числа опрошенных, 5% сообщили, что продолжали отношения со своими возлюбленными после выпуска из школы, однако потом расстались. Также 5% респондентов рассказали, что они поженились со своей школьной любовью и до сих пор живут вместе.
Около 3% участников опроса испытали трудности с ответом на вопрос о сохранении отношений с первой любовью.