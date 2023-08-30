Взрослый мужчина избил подростка на детской площадке в Красноярске

Posted 30 августа 2023,, 11:05
Published 30 августа 2023,, 11:05
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Мать подростка сообщила, что ее 14-летний сын пришел на детскую площадку рядом с друзьями. В это время там работали сотрудники компании, предположительно, управляющей площадкой, сообщает 360tv.ru.
По словам женщины, детей начали нецензурно выгонять, хотя они сразу сказали, что не будут кататься на каруселях. В ответ на это, к ним подошел мужчина и напал на ее сына. Ребенок в свою очередь использовал перцовый баллончик.
Мать рассказала, что мужчина бросил самокат в сторону ее сына. Ребенок не помнит, упал ли он или его повалили на землю. Затем нападавший ударил сына по голове и уперся ногой в его живот.
Женщина отметила, что узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ. Она также заявила, что не получала информации от следователей и надеется на вынесение постановления или ознакомление с делом. Ребенка опрашивали только в первые сутки после происшествия в больнице.