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Posted 30 августа 2023,, 11:05

Published 30 августа 2023,, 11:05

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Взрослый мужчина избил подростка на детской площадке в Красноярске

30 августа 2023, 11:05
Взрослый мужчина избил подростка на детской площадке в Красноярске. По словам мамы пострадавшего, врачи обнаружили у ее ребенка повреждение мочевого пузыря. Она отметила, что сын прошел лечение и сейчас его состояние удовлетворительное.

Мать подростка сообщила, что ее 14-летний сын пришел на детскую площадку рядом с друзьями. В это время там работали сотрудники компании, предположительно, управляющей площадкой, сообщает 360tv.ru.

По словам женщины, детей начали нецензурно выгонять, хотя они сразу сказали, что не будут кататься на каруселях. В ответ на это, к ним подошел мужчина и напал на ее сына. Ребенок в свою очередь использовал перцовый баллончик.

Мать рассказала, что мужчина бросил самокат в сторону ее сына. Ребенок не помнит, упал ли он или его повалили на землю. Затем нападавший ударил сына по голове и уперся ногой в его живот.

Женщина отметила, что узнала о возбуждении уголовного дела из СМИ. Она также заявила, что не получала информации от следователей и надеется на вынесение постановления или ознакомление с делом. Ребенка опрашивали только в первые сутки после происшествия в больнице.

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