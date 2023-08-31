Лионель Месси впервые не отличился в игре за «Интер Майами»

После этого матча «Интер Майами» занял 27-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом в 22 очка. В то время как команда «Нэшвилл» расположилась на девятой строчке с 39 очками. При этом лучшей командой остается «Цинциннати», у которой на счету 54 очка.