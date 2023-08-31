Лионель Месси впервые не отличился в игре за «Интер Майами»

Posted 31 августа 2023,, 07:02
Published 31 августа 2023,, 07:02
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
То же самое можно сказать и о футболистах команды «Нэшвилл», которые также не смогли открыть счет в данной игре, сообщает 360tv.ru. Сам матч проходил на стадионе «Пи Эн Кей Стэдиум» в Форт Лодердейле.
После этого матча «Интер Майами» занял 27-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом в 22 очка. В то время как команда «Нэшвилл» расположилась на девятой строчке с 39 очками. При этом лучшей командой остается «Цинциннати», у которой на счету 54 очка.