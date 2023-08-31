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Posted 31 августа 2023,, 07:02

Published 31 августа 2023,, 07:02

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Лионель Месси впервые не отличился в игре за «Интер Майами»

31 августа 2023, 07:02
Матч между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» в рамках Высшей лиги футбола (Major League Soccer) завершился ничьей со счетом 0:0. Знаменитый форвард Лионель Месси вышел на поле и провел на нем все 90 минут, однако не смог забить гол.

То же самое можно сказать и о футболистах команды «Нэшвилл», которые также не смогли открыть счет в данной игре, сообщает 360tv.ru. Сам матч проходил на стадионе «Пи Эн Кей Стэдиум» в Форт Лодердейле.

После этого матча «Интер Майами» занял 27-е место в турнирной таблице Восточной конференции с результатом в 22 очка. В то время как команда «Нэшвилл» расположилась на девятой строчке с 39 очками. При этом лучшей командой остается «Цинциннати», у которой на счету 54 очка.

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