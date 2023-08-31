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Posted 31 августа 2023,, 05:52

Published 31 августа 2023,, 05:52

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

В Пермском крае шесть школьниц избили сверстницу и сняли это на видео

«Пусть будет лучше стыдно». В Октябрьском районе школьницы избили свою сверстницу

31 августа 2023, 05:52
Фото: скриншот видео @alik348

В Пермском крае шесть школьниц избили сверстницу и сняли это на видео

Инициатор произошедшего записала видео, в котором сообщила, что ей было скучно.

В минувшую пятницу, 25 августа, в селе Ишимово Октябрьского района шесть школьниц избили ученицу седьмого класса. В сообществе «Подслушано Октябрьский район (Пермский край)» местные жители пишут, что инцидент произошел на горе Чакра.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, главная зачинщица рассказывает, что пострадавшая не знает о встрече с девочками. «Ты чего молчишь? Такой крутой себя хочешь показать? Базарь!» — говорят школьницы. После этого предводительница травли опубликовала видео, в котором идет по селу и говорит: «Лучше стыдно, чем скучно. Я в это лето нигде не была, мне в это лето очень скучно было, а сейчас пусть будет лучше стыдно!», — подытоживает девочка. Местные жители в соцсети «ВКонтакте» возмущаются случившимся и требуют наказать нападавших.

В пресс-службе Минздрава Пермского края изданию «КП-Пермь» сообщили, что пострадавшая получила медицинскую помощь и находится на амбулаторном лечении. Корреспондент Properm.ru направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, чтобы узнать подробности происшествия. Официального ответа на него пока не поступило.

#Происшествия#Пермь#Детский мир#Дети
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