«Пусть будет лучше стыдно». В Октябрьском районе школьницы избили свою сверстницу

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, главная зачинщица рассказывает, что пострадавшая не знает о встрече с девочками. «Ты чего молчишь? Такой крутой себя хочешь показать? Базарь!» — говорят школьницы. После этого предводительница травли опубликовала видео, в котором идет по селу и говорит: «Лучше стыдно, чем скучно. Я в это лето нигде не была, мне в это лето очень скучно было, а сейчас пусть будет лучше стыдно!», — подытоживает девочка. Местные жители в соцсети «ВКонтакте» возмущаются случившимся и требуют наказать нападавших.