Россияне начали тратить больше денег внутри страны на фоне санкций

Posted 31 августа 2023,, 07:06
Published 31 августа 2023,, 07:06
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По его словам, сейчас на домашние развлечения люди тратят больше денег, чем когда-либо прежде. В качестве примера он привел старт нового сезона в Большом театре в сентябре. Билеты на такие популярные спектакли, как «Лебединое озеро» и «Спартак», были раскуплены заранее.
Он поделился историей знакомой ему семьи, которая живет в Москве. Они пытались приобрести билеты на оба спектакля еще в июле. По его словам, им удалось купить четыре билета за 15 тысяч рублей за одно место, сообщает 360tv.ru.