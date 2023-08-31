Россияне начали тратить больше денег внутри страны на фоне санкций

По его словам, сейчас на домашние развлечения люди тратят больше денег, чем когда-либо прежде. В качестве примера он привел старт нового сезона в Большом театре в сентябре. Билеты на такие популярные спектакли, как «Лебединое озеро» и «Спартак», были раскуплены заранее.