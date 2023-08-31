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Posted 31 августа 2023,, 07:06

Published 31 августа 2023,, 07:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Россияне начали тратить больше денег внутри страны на фоне санкций

31 августа 2023, 07:06
Согласно сообщению журналиста Хитоси Омаэ из японской газеты Mainichi Shimbun, россияне начали тратить больше денег внутри страны из-за санкций. Он указал на то, что сложности с поездками в Европу могли положительно сказаться на внутреннем потребительском рынке.

По его словам, сейчас на домашние развлечения люди тратят больше денег, чем когда-либо прежде. В качестве примера он привел старт нового сезона в Большом театре в сентябре. Билеты на такие популярные спектакли, как «Лебединое озеро» и «Спартак», были раскуплены заранее.

Он поделился историей знакомой ему семьи, которая живет в Москве. Они пытались приобрести билеты на оба спектакля еще в июле. По его словам, им удалось купить четыре билета за 15 тысяч рублей за одно место, сообщает 360tv.ru.

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