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Posted 31 августа 2023,, 20:29

Published 31 августа 2023,, 20:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Врач рассказал, чем можно заменить соль

31 августа 2023, 20:29
По мнению врачей, чрезмерное потребление кухонной соли может быть опасным для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиолог из Московской областной больницы имени профессора Розанова Дмитрий Хохлов поделился альтернативами этой приправы.

По словам Хохлова, соль является основным источником натрия, который положительно влияет на работу сердца и обмен веществ. Однако, чрезмерное употребление соли может привести к повышенному давлению, инсульту, заболеванию почек и другим проблемам.

«Рекомендуемая суточная норма употребления кухонной соли не должна превышать одной чайной ложки. А людям, страдающим артериальной гипертензией, следует равномерно распределять ее потребление в течение дня — соль может вызывать перепады давления», — рассказал Хохлов. Об этом пишет 360tv.ru.

Эксперт отметил, что можно использовать различные травы для придания блюдам вкуса и аромата. Среди таких трав: базилик, лавровый лист, кориандр, майоран, мята, укроп, орегано и другие. Зелень содержит много полезных для организма микроэлементов.

«Люди используют эти травы для придания вкуса и аромата пище уже многие тысячелетия. Конечно, свежая зелень содержит больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем сушеная, но это скорее вопрос предпочтений. Они отлично дополняют блюда и являются хорошей альтернативой соли», — добавил специалист.

#Общество
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