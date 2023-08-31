Врач рассказал, чем можно заменить соль

«Люди используют эти травы для придания вкуса и аромата пище уже многие тысячелетия. Конечно, свежая зелень содержит больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем сушеная, но это скорее вопрос предпочтений. Они отлично дополняют блюда и являются хорошей альтернативой соли», — добавил специалист.