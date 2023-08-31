Врач рассказал, чем можно заменить соль

Posted 31 августа 2023,, 20:29
Published 31 августа 2023,, 20:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По словам Хохлова, соль является основным источником натрия, который положительно влияет на работу сердца и обмен веществ. Однако, чрезмерное употребление соли может привести к повышенному давлению, инсульту, заболеванию почек и другим проблемам.
«Рекомендуемая суточная норма употребления кухонной соли не должна превышать одной чайной ложки. А людям, страдающим артериальной гипертензией, следует равномерно распределять ее потребление в течение дня — соль может вызывать перепады давления», — рассказал Хохлов. Об этом пишет 360tv.ru.
Эксперт отметил, что можно использовать различные травы для придания блюдам вкуса и аромата. Среди таких трав: базилик, лавровый лист, кориандр, майоран, мята, укроп, орегано и другие. Зелень содержит много полезных для организма микроэлементов.
«Люди используют эти травы для придания вкуса и аромата пище уже многие тысячелетия. Конечно, свежая зелень содержит больше витаминов, минералов и антиоксидантов, чем сушеная, но это скорее вопрос предпочтений. Они отлично дополняют блюда и являются хорошей альтернативой соли», — добавил специалист.