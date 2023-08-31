Житель Ленинградской области задержан по подозрению в убийстве девушки

Posted 31 августа 2023,, 20:17
Published 31 августа 2023,, 20:17
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Как пишет 360tv.ru, злоумышленник заранее приготовился к убийству. Он предложил своей бывшей возлюбленной встретиться на улице Авиаторов Балтики утром, сказав, что хочет найти закладку с наркотиками.
Кальянщик взял с собой нож. Во время прогулки произошла ссора, и злоумышленник использовал свое оружие. Затем он скрылся через гаражи. По возвращении домой он постирал свою одежду, а окровавленное оружие и кроссовки выбросил в мусор.
Родители девушки и ее новый парень обратились в полицию. Тело погибшей было вскоре обнаружено.