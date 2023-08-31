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Posted 31 августа 2023,, 20:17

Published 31 августа 2023,, 20:17

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Житель Ленинградской области задержан по подозрению в убийстве девушки

31 августа 2023, 20:17
В Ленинградской области (город Мурино) было обнаружено тело молодой девушки с ножевыми ранениями. Полицейские задержали бывшего возлюбленного погибшей по подозрению в убийстве. Известно, что он работает кальянщиком в одном из заведений Санкт-Петербурга.

Как пишет 360tv.ru, злоумышленник заранее приготовился к убийству. Он предложил своей бывшей возлюбленной встретиться на улице Авиаторов Балтики утром, сказав, что хочет найти закладку с наркотиками.

Кальянщик взял с собой нож. Во время прогулки произошла ссора, и злоумышленник использовал свое оружие. Затем он скрылся через гаражи. По возвращении домой он постирал свою одежду, а окровавленное оружие и кроссовки выбросил в мусор.

Родители девушки и ее новый парень обратились в полицию. Тело погибшей было вскоре обнаружено.

#Происшествия
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